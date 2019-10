Reactia lui Daniel Dobre dupa ce Darren Cahill a preluat functia de antrenor principal al Simonei Halep

Ziare.

Dobre a mentionat ca nu este deloc suparat, ci dimpotriva, apreciaza enorm faptul ca Darren a revenit."Totul este ca si cum Darren a fost suparat pentru trei zile si acum s-a intors. Discutii au existat tot timpul chiar si cand nu a facut parte din echipa. Chiar si eu, desi am lipsit doi ani din echipa, tot am continuat sa vorbesc cu Darren despre diferite lucruri.Nu este un strain, este parte din familie! Inca din primul moment ne-a ajutat. Chiar si in ultimul an ne-a ajutat continuu, chiar daca a fost un telefon, un sfat sau doar un salut. Cu totii i-am simtit lipsa. Inca din prima clipa si-a regasit locul, parca n-a lipsit niciodata", a spus Daniel Dobre intr-o conferinta de presa.Darren si-a facut revenirea in echipa Simonei cu ocazia meciului cu Bianca Andreescu Sportiva noastra l-a chemat de trei ori la on court coaching, beneficiind din nou de sfaturile australianului.C.S.