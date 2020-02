Reactia lui Gica Hagi dupa apelul disperat lansat de Simona Halep in Parlament

Ziare.

com

Hagi spune ca e sceptic ca apelul lansat de Simona Halep si celelalte legende va fi ascultat de politicieni.Regele spune ca s-a saturat sa tot vorbeasca despre problemele sportului romanesc fara sa fie ascultat."Vom vedea daca se va face ceva. Noi suntem prea mici ca sa ducem un lucru atat de mare si puternic. Sa vorbim despre sustinerea sportului in Romania suntem depasiti. Suntem prea mici! Iar vorbesc in gol de pomana... Vom vedea in viitor daca Romania isi doreste sa ajunga iar la nivelul la care a fost inainte", a spus Hagi intr-o conferinta de presa.In interventia de miercuri, Simona Halep a cerut ca bugetul sportului romanesc sa fie marit. De asemenea, Simona a mai cerut si ca Bucurestiul sa aiba o noua Sala Polivalenta."Este ceva important pentru sportul romanesc. Nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generatie care are neovie de infrastructura. Avem nevoie de o sala unde sa joace echipa de Fed Cup Fac apel pentru aceasta cauza. Consider ca tenisul romanesc are nevoie de ajutor. Trebuie sa se consturiasca un sistem pentru noile generatii. Este mare nevoie", a afirmat Simona.C.S.