Reactia organizatorilor de la Charleston, dupa ce Simona Halep a acceptat in sfarsit oferta primita

Oficialii turneului au dezvaluit ca au ofertat-o constant in ultimii ani pe Simona, insa aceasta a refuzat de fiecare data propunerea.Acum, reprezentantii Volvo Car Open se declara incantati de faptul ca au reusit sa o convinga pe Simona."Vom sarbatori al 20-lea an al nostru la Charleston si sa o avem in sfarsit pe Simona alaturi... Sincronizarea nici ca putea fi mai buna! Simona are un stil de joc agresiv si precis, este puternica si rapida!Sunt sigura ca fanii nostri o vor adora! A meritat sa o asteptam atat!", a declarat Eleanor Adams, managerul turneului, potrivit Post and Courier Competitia de la Charleston este singura din circuitul WTA care se disputa pe o zgura de culoare verde.Turneul de la Charleston va avea loc intre 4 si 12 aprilie 2020.Anul trecut, competitia a fost castigata de Madison Keys, care a confirmat si ea prezenta pentru editia din 2020. Garbine Muguruza va fi si ea prezenta la Charleston.C.S.