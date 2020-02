Reactia organizatorilor de la Dubai dupa victoria obtinuta de Simona Halep

I'm here to give everything I have to win every match I play 💪@DDFTennis pic.twitter.com/6Re05nelBM - Simona Halep (@Simona_Halep) February 20, 2020

Organizatorii au felicitat-o pe Simona si considera ca romanca si-a demonstrat valoarea la Dubai. Simona Halep a demonstrat inca o data cat de dificil este sa o invingi si de ce este clasata pe locul 2 in ierarhia mondiala in acest moment! O felicitam pentru calificarea in semifinale!", a declarat Colm McLoughlin, CEO al turneului.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Dubai dupa ce a invins-o pe Aryna Sabalenka (13 WTA ) cu 3-6, 6-2, 6-2.In semifinale, Simona o va intalni pe americanca Jennifer Brady, aflata pe locul 52 in clasamentul WTA Partida are loc vineri, de la ora 17:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Simona Halep a castigat ambele intalniri precedente avute cu Jennifer Brady, la Rogers Cup 2019 si Australian Open 2020.C.S.