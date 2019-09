Reactia organizatorilor de la Kremlin Cup dupa ce Simona Halep a confirmat prezenta la turneu

Ziare.

"Anul acesta vom avea trei castigatoare de Grand Slam si patru jucatoare din top 10 WTA . Asteptam nume mari la editia din acest an si suntem incantati ca avem alaturi de noi sportive precum Halep, Svitolina sau Muguruza", a spus Alexei Selivanenko, directorul turneului, intr-o conferinta de presa.Turneul de la Moscova va avea loc intre 14 si 20 octombrie si face parte din categoria Premier.Premiile puse in joc la editia din 2019 se ridica la 1.032.000 de dolari.Anul trecut, competitia a fost castigata de rusoaica Daria Kasatkina.Pe langa Simona, la Moscova vor mai merge jucatoare precum Garbine Muguruza , Petra Kvitova, Elina Svitolina si Daria Kasatkina.Simona va concura asadar la Wuhan incepand cu 23 septembrie si la Beijing incepand cu 29 septembrie, pentru ca apoi sa mearga in Rusia.Anul trecut, Simona s-a retas de la Moscova in ultimul moment din cauza unei accidentari. nu a mai jucat la Moscova din 2013, an in care a si castigat turneul.C.S.