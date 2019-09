Reactia organizatorilor de la Zhengzhou dupa retragerea de ultim moment a Simonei Halep

Ziare.

Oficialii chinezi s-au aratat dezamagiti ca Simona nu a mai ajuns la turneu, dar i-au adresat deja invitatia sa participe la editia din 2020."Ne-a parut rau cand am aflat ca Simona s-a retras, dar intelegem ca pentru o jucatoare sanatatea este pe primul loc. Ii uram sa aiba parte de o recuperare rapida si o asteptam la editia de anul urmator!Este pacat ca Simona s-a accidentat, dar oricum avem un tablou plin de jucatoare importante", a spus Rong Changan, organizatorul evenimentului, intr-o conferinta de presa.Simona a transmis ca a suferit o accidentare la glezna, motiv pentru care a fost nevoita sa se retraga cu scurt timp inainte de inceperea turneului.Sportiva noastra va reveni in circuit incepand cu 23 septembrie, in turneul de la Wuhan.Apoi, incepand cu 28 septembrie, Simona va participa la turneul de la Beijing.C.S.