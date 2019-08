Reactia Simonei Halep dupa calificarea dramatica din optimile de la Rogers Cup

Ziare.

"Am simtit ca nu am mai jucat doua saptamani. Este foarte dificil sa revin, sa joc un meci oficial. Aveam nevoie de o pauza dupa Wimbledon pentru ca au fost multe emotii acolo. Sper ca acum sa revin la cel mai bun nivel al meu.Fanii romani ma ajuta foarte mult, ma sprijina tot timpul. Le multumesc si lor!", a spus Simona Halep la interviul de dupa meci.Amintim ca Simona Halep s-a calificat cu mari emotii in optimile de finala ale turneului de la Rogers Cup.Sportiva noastra a trecut in trei seturi de americanca Jennifer Brady (76 WTA ), scor 4-6, 7-5, 7-6 (4).In optimile de finala, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Svetlana Kuznetsova si Donna Vekic.Partida din optimi va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori, in direct pe Ziare.com.Amintim ca Simona a castigat anul trecut turneul din Canada, astfel ca are o presiune in plus.C.S.