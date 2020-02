Reactia Simonei Halep dupa calificarea superba in finala turneului de la Dubai

Ziare.

Sportiva noastra a afirmat ca a facut cel mai bun meci din aceasta saptamana si a comentat si finala cu Elena Rybakina."M-am bucurat mult. A fost cel mai bun meci de cand am venit aici. Imi place foarte mult sa ma joc la tenis, ma intorc mereu cu placere aici. In public sunt foarte multi oameni speciali. Este cu adevarat placut si vreau sa multumesc tuturor.M-am luptat pentru fiecare minge, am muncit din greu. Zi de zi mi-am imbunatatit nivelul si ma bucur ca sunt in finala. Cu Rybakina va fi dificil. Este o adversara foarte puternica. Este o provocare sa joc pentru inca un titlu, dar voi da tot ce am mai bun. Sper sa joc ca si astazi", a spus Simona dupa meci.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Dubai dupa ce a invins-o pe americanca Jennifer Brady, scor 6-2, 6-0.In finala de la Dubai, Simona o va intalni pe Elena Rybakina, aflata pe locul 19 in clasamentul WTA Singura intalnire precedenta dintre Simona si Rybakina a avut anul trecut la Wuhan, cand sportiva noastra s-a retras in primul set.Elena Rybakina este una dintre cele mai in forma jucatoare din acest an, avand 19 victorii si 3 infrangeri. Ea a castigat turneul de la Hobart si a mai ajuns in finala la Shenzhen si Sankt Petersburg.Finala turneului de la Dubai va avea loc sambata, de la ora 17:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.