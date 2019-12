Reactia Simonei Halep dupa ce a fost desemnata sportivul anului in Romania

Ziare.

Campioana de la Wimbledon a primit acest premiu in cadrul anchetei de final de an a singurului ziar de sport din Romania, Gazeta Sporturilor.Dupa ce a primit trofeul, Simona a transmis din cantonament ca isi doreste ca si in continuare sa primeasca trofee asemanatoare."Vreau sa multumesc foarte mult pentru votul dumneavoastra. Inseamna foarte mult sa castig pentru a cincea oara acest trofeu. Arata cat de mult ma apreciati, cat ma sustineti. Vreau sa am in continuare rezultate cat mai bune si sa ne bucuram de acest sport", a spus Simona Halep.De altfel, Simona a primit acest trofeu pentru a cincea oara in cariera, punand monopol pe el de cand a ajuns in elita tenisului.C.S.