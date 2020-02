Reactia Simonei Halep dupa ce a reusit o noua performanta fantastica

Ziare.

Datorita constantei incredibile de care a dat dovada, Simona a intrat in top 10 al jucatoarelor care au petrecut cele mai multe saptamani consecutive in elita tenisului , in intreaga istorie."Intotdeauna am stiut ca trebuie sa fiu constanta. Nu-mi place atunci cand castigi un turneu si apoi cateva luni nu mai faci nimic. Mi-a placut sa-mi construiesc constanta in fiecare saptamana. De cand l-am cunoscut pe Darren m-am gandit ca trebuie sa privim imaginea de ansamblu, nu doar o saptamana anume.Din acest motiv am putut ramane in top atat de mult timp. De asta sunt atat de mandra cand castig trofee, inseamna ca am tot ce imi trebuie: putere, un mental puternic, fizic", a spus Simona Halep, conform ESPN.Saptamana trecuta, sportiva noastra a reusit sa intre in premiera in top 10 al jucatoarelor ce au petrecut cele mai multe saptamani consecutive intre primele 10 tenismene ale lumii, in intreaga istorie.Simona a ajuns acum la 318 saptamani in top 10 WTA si a depasit-o astfel pe Martina Hingis.Cum arata topul jucatoarelor care au petrecut cele mai multe saptamani la rand in top 10 WTA 1. Martina Navratilova 1000 saptamani2. Chris Evert 7463. Steffi Graf 6254. Gabriela Sabatini 5085. Pam Shriver 4586. Arantxa Sanchez Vicario 4297. Hana Mandlikova 4218. Lindsay Davenport 3339. Conchita Martinez 31910. Simona Halep 318In schimb, dintre jucatoarele in activitate, Simona Halep este sportiva cu cea mai mare perioada consecutiva petrecuta in top 10 WTA.Totodata, Simona ocupa locul 5 in topul jucatoarelor in activitate ce au petrecut in total cele mai multe saptamani in top 10 WTA, fiind intrecuta doar de Serena Williams Svetlana Kuznetsova si Petra Kvitova.C.S.