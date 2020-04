Reactia Simonei Halep dupa ce turneul de la Wimbledon a fost anulat

Ziare.

"Sunt trista sa aflu confirmarea ca Wimbledon nu va mai avea loc in acest an. Finala de anul trecut va fi mereu una dintre cele mai fericite zile din viata mea, insa trecem prin ceva mai important decat tenisul acum si cele mai bune vesti sunt ca Wimbledon va reveni la anul. Voi astepta mai mult sa imi apar titlul acolo. Ramaneti puternic si continuati sa credeti", a spus Simona Halep intr-un mesaj pe Instagram.Competitia trebuia sa aiba loc intre 29 iunie si 12 iulie, dar a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus."Anuntam cu mare regret ca am decis ca editia a 134-a a turneului sa fie anulata. Viitoarea editie va avea loc intre 28 iunie si 11 iulie 2011", au anuntat organizatorii.In ce priveste Roland Garros , acesta a fost mutat pentru 20 septembrie si 4 octombrie.Organizatorii de la US Open nu au facut inca un anunt, iar turneul este programat la finalul lunii august.De altfel, se spera ca turneele de tenis vor fi reluate din luna august.C.S.