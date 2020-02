Reactia Simonei Halep dupa cea mai mare surpriza a inceputului de an din tenisul feminin

Ziare.

Americanca a invins-o in finala tocmai pe jucatoarea care a eliminat-o pe Simona in semifinale, Garbine Muguruza "M-am bucurat sa o vad pe Sofia Kenin cum castiga un Grand Slam la 21 de ani. Cred ca este incredibil. Eu am jucat prima mea finala la 22 de ani sau ceva de genul. Sa poti sa castigi un Grand Slam inseamna enorm. Acum este o campioana mareata.Da, m-am bucurat sa o vad castigand. Acum trebuie sa se bucure de acest moment ca este foarte special pentru totdeauna. Cu siguranta va fi puternica in continuare", a afirmat Simona intr-o conferinta de presa.Sofia Kenin se afla pe locul 15 in clasamentul WTA la inceputul Australian Open , dar a reusit sa se impuna in finala cu Muguruza.In urma cu un an, americanca era in afara top 50 WTA , dar a avut un salt fulminant.C.S.