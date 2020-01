Reactia Simonei Halep dupa eliminarea de la Adelaide

Ziare.

Chiar daca a pierdut clar acest meci, sportiva noastra a declarat ca nu este suparata pentru acest esec."Sunt OK. Ma simt pregatita pentru Australian Open . Stiu ca va fi dificil, e inceputul anului si niciodata nu am jucat grozav in aceasta perioada. Vreau sa-mi intru in ritm, sa vad ce am de ajustat si sa fiu mai bine de la zi la zi", a spus Simona, citata de Gsp Amintim ca Simona Halep a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului de la Adelaide de bielorusa Aryna Sabalenka.Ocupanta locului 12 WTA s-a impus fara mari probleme, scor 6-4, 6-2.Aceasta este prima infrangere suferita de sportiva noastra in duelurile cu Aryna Sabalenka.Dupa eliminarea de la Adelaide, Simona va face o pauza de doar cateva zile, intrucat de luni va lua startul la Australian Open In urma parcursului de la Adelaide, Simona va urca pe locul 3 in clasamentul WTA incepand de luni.C.S.