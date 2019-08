Reactia Simonei Halep dupa eliminarea de la Cincinnati

Ziare.

Sportiva noastra a acuzat lipsa ritmului de joc, dar per total considera ca a facut o partida buna."Madison a jucat incredibil si a fost foarte puternica pe teren. Stiam ca va lua mingile rapid si cu multa putere, stiam ca asta este jocul ei si ma asteptam la un start dificil.Nu am avut ritm la inceput si apoi am luptat, l-am regasit, dar nu a fost suficient pentru a castiga meciul. A fost un pas bun in fata, astfel ca voi continua sa muncesc", a spus Simona la conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep a fost eliminata in optimile de finala de la Cincinnati de Madison Keys, ocupanta locului 18 in clasamentul WTA Americanca s-a impus in trei seturi cu 6-1, 3-6, 7-5, la capatul unui meci ce a durat doua ore si patru minute.Dupa aceasta eliminare, Simona va pierde inca 480 de puncte in clasamentul WTA Pentru Simona urmeaza o pauza de cateva zile, pentru ca apoi va lua startul, incepand cu 26 august, la ultimul turneu de Grand Slam din acest an, US Open C.S.