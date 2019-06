Reactia Simonei Halep dupa eliminarea de la Eastbourne

Ziare.

Sportiva noastra a declarat ca nu este suparata dupa acest rezultat intrucat a intalnit o jucatoare foarte buna ce a prins o zi perfecta."Angie a meritat victoria, o felicit pentru felul in care a jucat. Pentru mine a fost un turneu bun, o pregatire buna pentru Wimbledon . Imi doream sa am cat mai multe meciuri in picioare. Consider ca am facut un turneu bun", a spus Simona la conferinta de presa de dupa meci.Amintim ca Simona Halep a pierdut in doua seturi, scor 6-4, 6-3, in fata lui Angelique Kerber , dupa un meci controlat in totalitate de nemtoaica.In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe dintre Simona si Kerber devine 6-5 in favoarea sportivei noastre.Simona va mai ramane la Eastbourne, iar vineri va juca in semifinalele probei de dublu alaturi de Raluca Olaru In schimb, Angelique Kerber o va intalni in semifinale pe Ons Jabeur din Tunisia.C.S.