Reactia Simonei Halep dupa esecul suferit de Romania in Fed Cup

Sportiva noastra le-a felicitat pe jucatoarele noastre si spune ca au facut o treaba fantastica in pofida esecului."Am urmarit meciurile din Fed Cup si consider ca fetele au facut o treaba extraordinara. Au obtinut victorii importante si au avut meciuri foarte bune. Cred ca sunt capabile sa faca acelasi lucru si cu Italia. Sunt destul de puternice sa faca ce trebuie", a spus Simona Halep.Amintim ca Romania a fost invinsa de Rusia cu 3-2 intr-un duel ce a contat pentru calificarea la turneul final al Fed Cup.Victoriile noastre au venit la simplu si au fost obtinute de Ana Bogdan si Jaqueline Cristian.Pentru echipa noastra urmeaza barajul pentru mentinerea in Grupa Mondiala, pe care il vom disputa contra Italiei in luna aprilie. Simona Halep nu va fi insa prezenta deoarece doreste sa se concentreze pe propria cariera in acest an.C.S.