Reactia Simonei Halep dupa schimbarea istorica facuta de WTA

Ziare.

com

Sportiva noastra a afirmat ca se bucura ca WTA le va permite antrenorilor sa le ofere jucatoarelor sfaturi direct din tribune. "Sper ca Darren nu-mi va face ce-i fac si eu! Va fi dificil! M-am gandit putin la asta cand am auzit, va fi interesant. Nu am experienta asta. Poate la junioare, dar si acolo aveam reguli. Sunt deschisa la aceasta regula", a spus Simona Halep la Australian Open "Pe terenurile mari este greu sa auzi, iar cand sunt in zona mea nici antrenorul nu mi-l aud. Nu prea aud nici cand ma incurajeaza", a mai spus Simona Halep.Asociatia de Tenis Feminin ( WTA ) a operat, luni, o schimbare istorica in regulament.Din luna februarie, antrenorii vor avea voie sa le dea indicatii jucatoarelor in timpul meciurilor direct din tribune.Pana in acest moment, coaching-ul din tribune era interzis de regulament si se penaliza cu avertisment sau chiar pierderea punctelor.WTA a hotarat insa sa testeze noul sistem in luna februarie, la Dubai si Openul Ungariei.Regula va fi insa pusa apoi in aplicare si la celelalte turnee.WTA a ajuns la aceasta solutie la propunerea lui Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, dupa incidentele din finala US Open 2018, cand americanca a fost penalizata pentru ca primea sfaturi neregulamentare.C.S.