Reactia Simonei Halep dupa victoria categorica de la Rogers Cup

Ziare.

com

Invingatoare in mai putin de 70 de minute, Simona spune ca s-a simtit bine pe teren, comparativ cu meciul extenuant din runda precedenta, si spune ca vantul puternic de la Toronto n-a deranjat-o."A fost mult mai bine decat ieri. M-am simtit mai bine pe teren, am simtit mingea... Cred ca am jucat foarte bine astazi si totul mi-a intrat. E intodeauna o placere sa joci impotriva Svetlanei, care e o mare campioana", a spus Simona Halep."NU ma deranjeaza sa joc pe vant, ba din contra, cred ca lovesc bine mingea. Sunt putin obosita, dar poate e si firesc dupa aceasta pauza mai lung. Sper sa joc si mai bine maine, pentru ca iubesc acest turneu si sper sa repet performanta de anul trecut", a completat reprezentanta noastra.6-2, 6-1 a fost scorul meciului dintre Simona Halep si Svetlana Kuznetsova.In sferturile de finala, Simona Halep o va intalni pe castigatoarea intalnirii dintre Jelena Ostapenko si Marie Bouzkova.I.G.