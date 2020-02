Reactia Simonei Halep dupa victoria cu Aryna Sabalenka: Ce spune despre adversara din semifinale

Ziare.

Tenismena noastra spune ca si-a gasit ritmul abia din setul doi, cand a inceput sa joace mai agresiv."Am inceput sa joc mai agresiv in setul doi si mi-am gasit ritmul. E intodeauna dificil sa joci impotriva ei, pentru ca loveste mingea foarte puternic. A trebuit sa fiu mai rapida si sa dau totul pe teren. E si mai inalta si mai puternica decat mine, asa ca a trebuit sa blochez toate acele mingi trimise cu putere", a spus Simona la interviul de dupa meci."Imi place sa joc in Dubai si sunt fericita ca pot juca din nou in semifinale, in fata acestor spectatori minunati", a completat aceasta.Intrebata despre semifinala cu Jennifer Brady, constantenca a spus: "Am jucat cu ea la Australian Open, dar fiecare turneu e diferit, asa ca trebuie sa ma concentrez asupra mea, nimic altceva".Simona Halep s-a calificat, joi seara, in semifinalele turneului de la Dubai, dupa ce-a invins-o in sferturile de finala pe Aryna Sabalenka.Tenismena noastra s-a impus in trei seturi, scor 3-6, 6-2, 6-2, si si-a luat revansa, astfel, pentru infrangerea suferita in fata jucatoarei din Belarus la turneul de la Adelaide, de la inceputul anului.In semifinala programata maine, nu mai devreme de ora 17:00 - ora Romaniei, ocupanta locului 2 in ierarhia WTA o va intalni pe americanca Jennifer Brady (locul 52 WTA), ajunsa pe tabloul principal de la Dubai dupa ce-a trecut de calificari.I.G.