Reactia Simonei Halep dupa victoria de la Eastbourne

Sportiva noastra a afirmat ca se astepta la un meci dificil deoarece iarba este o suprafata imprevizibila."A fost un meci dificil, stiam ca joaca bine si precauta pentru ca pe iarba e dificil. Pana la final a fost bine, m-am simtit puternica pe picioare si nu am gresit prea mult. M-am antrenat la Londra, dar aici ma simt foarte bine pe teren, imi place sa vin aici. Sper sa pot juca si mai bine", a spus Simona la interviul de dupa meci.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Eastbourne dupa o victorie in trei seturi in fata Polonei Hercog.Sportiva noastra s-a impus cu 6-1, 4-6, 6-3 impotriva jucatoarei de pe locul 60 in clasamentul WTA In sferturile de finala, Simona o va intalni pe nemtoaica Angelique Kerber , aflata pe locul 5 in clasamentul WTA Simona si Kerber au un istoric bogat, iar scorul intalnirilor precedente este 6-4 in favoarea sportivei noastre. Ultimul meci dateaza de la Roland Garros 2018, cand Simona s-a impus in trei seturi, in sferturile de finala.Singura partida pe iarba a avut loc in 2016, la Wimbledon , cand Kerber a reusit sa se impuna.Partida din sferturile de finala va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita momentan, in direct pe Ziare.com.C.S.