Reactia Simonei Halep dupa victoria de la Wuhan

La finalul meciului, Simona a spus ca se simte excelent si ca este intr-o forma foarte buna."Ma simt bine, am jucat mai bine ca anul trecut. Sunt fericita ca m-am intors aici si incerc sa joc cel mai bun tenis al meu. O stiu bine pe Barbora, sunt mereu increzatoare cand joc cu ea, dar e dificil. E o jucatoare foarte buna, dar incerc sa joc ca de bine pot eu", a spus Simona dupa meci.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in optimile de finala ale turneului de la Wuhan dupa ce a invins-o pe Barbora Strycova (34 WTA ).Sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-2, la capatul unui meci ce a durat aproximativ o ora si jumatate.In optimile de finala, Simona se va duela cu rusoaica Elena Rybakina, aflata pe locul 50 in clasamentul WTA Amintim ca anul trecut Simona a fost eliminata in turul 2 de la Wuhan.C.S.