Reactia Simonei Halep dupa victoria magnifica de la Dubai

Ziare.

com

Sportiva noastra a marturisit ca se simte norocoasa ca a ajuns in sferturi si a acuzat lipsa meciurilor din ultima perioada."A fost un meci dificil, asa cum e mereu impotriva ei. Pot spune ca am fost putin norocoasa sa castig. A fost greu dupa aceasta pauza, dar am luptat pana la final si sunt mandra ca am facut asta. Intotdeauna prima partida de la un turneu este dificila. M-am simtit aici ca in Fed Cup , ca la fotbal! Vreau sa multumesc tuturor ca au venit. Sabalenka e o adversara puternica. Trebuie sa fiu puternica, sa-mi fac jocul si sa cred in mine!", a spus Simona Halep dupa meci.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Dubai dupa o victorie superba reusita in meciul cu Ons Jabeur (45 WTA ).Sportiva noastra s-a impus in trei seturi, scor 1-6, 6-2, 7-6 (7), avand o revenire fantastica.In sferturile de finala, Simona se va duela cu bielorusa Aryna Sabalenka, aflata pe locul 13 in clasamentul WTA Partida va avea loc joi, dupa ora 18:30, si va fi transmisa in direct pe Ziare.com.Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea Simonei, dar bielorusa a castigat ultima disputa, anul acesta la Adelaide.C.S.