Reactia Simonei Halep dupa victoria superba de la Eastbourne

Sportiva noastra a afirmat ca secretul unui succes atat de clar a fost faptul ca a jucat si in proba de dublu."M-am simtit foarte bine deoarece am simtit mingea excelent. Meciul de dublu pe care l-am ajutat m-a ajutat cu siguranta sa obtin aceasta victorie", a spus Simona la conferinta.Apoi, Simona a vorbit si despre urmatoarea adversara, slovena Polona Hercog."A jucat foarte bine in acest an, pana acum. Cand am jucat la Miami a fost foarte dificil si am avut un meci foarte lung. Ma astept din nou la un meci dificil, dar sper ca topspinul ei sa nu fie la fel de periculos pe iarba cum poate fi pe hard", a mai spus Simona.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in optimile de finala ale turneului de la Eastbourne dupa ce a obtinut o victorie zdrobitoare.Sportiva noastra a trecut fara nicio emotie de o jucatoare incomoda, Su-Wei Hsieh (29 WTA ), reusind sa se impuna cu 6-2, 6-0.Meciul din optimile de finala cu Polona Hercog va avea loc miercuri, de la ora 16:00, in direct pe Ziare.com.C.S.