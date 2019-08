Reactia Svetlanei Kuznetsova dupa infrangerea suferita in fata Simonei Halep la Rogers Cup

Ziare.

com

Fosta campioana de Grand Slam a recunoscut superioritatea romancei si i-a urat succes mai departe in turneu."Multumesc, Canada, Toronto. Ca de obicei, acest turneu s-a dovedit a fi special. M-am bucurat de fiecare minut petrecut pe teren. Organizarea este grozava si oamenii sunt prietenosi. Succes, Simona Halep , ai jucat incredibil!", a scris Svetlana Kuznetsova pe InstagramDupa calificarea in sferturile de finala, Simona se va duela in aceasta noapte, de la ora 3:30, cu Marie Bouzkova, in direct pe Ziare.com.Aceasta va fi prima intalnire a Simonei cu jucatoarea de pe locul 91 WTA Castigatoarea se va intalni in semifinale cu invingatoarea dintre Naomi Osaka si Serena Williams La casele de pariuri , Simona are cota 1.20 pentru a obtine victoria.C.S.