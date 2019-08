Reactie superba a pustoaicei de 16 ani ce va face pereche cu Simona Halep la Rogers Cup: "Am ramas fara cuvinte"

Ziare.

Fernandez spune ca directorul turneului canadian a anuntat-o ca a fost aleasa de Halep pentru proba de dublu, dar timp de cateva minute nu a putut spune nimic."In timpul atrenamentului, directorul de la Tennis Canada a venit la mine si mi-a spus ca are vesti pentru mine. Credeam ca imi spune ca ca nu voi putea juca la dublu, dar a spus:. Am ramas fara cuvinte pentru cateva minute, dar am fost atat de fericita, am acceptat imediat", a spus sportiva pentru DigiSport In continuare, ea a marturisit ca este un fan al Simonei si ca spera sa invete cat mai multe lucruri in perioada in care va fi in acelasi teren cu romanca."Sa am posibilitatea sa joc alaturi de o mare campioana, a castigat French Open, acum Wimbledon ... este o mare oportunitate pentru mine sa invat de la ea, sa o intreb diverse si doar sa vorbesc cu ea. Este o jucatoare fabuloasa, munceste mult, este o luptatoare. ma inspira foarte mult cand o vad jucand. Ne-am intalnit ieri, mi-a vorbit foarte frumos, sunt foarte fericita ca voi juca alaturi de ea", a mai spus Fernandez.Simona Halep a decis sa joace si la dublu la turneul Rogers Cup, iar partenera ei va fi tanara canadianca Leylah Annie Fernandez.Aceasta are numai 16 ani si in acest sezon a evoluat doar in turnee ITF.Halep si Fernandez le vor infrunta in primul meci pe Nicole Melichar - Kveta Peschke, partida fiind programata marti.