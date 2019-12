Reactie superba a Simonei Halep dupa ce Schiavone a anuntat ca vrea sa o antreneze

Ziare.

com

Italianca tocmai ce a invins cancerul dupa o batalie ce a durat sapte luni, iar cand a anuntat ce planuri de viitor are a spus ca si-ar dori sa o pregateasca pe romanca.Acum Halep ii intoarce vorbele frumoase si sustine ca abia asteapta sa o vada din nou implicata in tenis."Sunt foarte fericita si onorata de faptul ca Francesca s-a gandit la mine. Intotdeauna a fost o mare luptatoare, una care nu renunta niciodata, si am reusit sa ma dezvolt ca jucatoare fiind inspirata de ea.Mi-a parut foarte rau atunci cand am aflat ca este bolnava, insa nu sunt deloc surprinsa ca a invins cancerul. Acum Francesca trebuie sa se recupereze si pot spune ca abia astept sa o vad din nou pe terenul de tenis", a declarat Simona, conform sportfair.it.Francesca Schiavone a dezvaluit ca a invins cancerul, iar acum isi propune, mai in gluma mai in serios, s-o antreneze pe Simona Halep."As vrea s-o antrenez pe Simona Halep", a dezvaluit Francesca intr-un interviu acordat Gazzettei dello Sport. "Este o fata seriosa si mi-ar placea sa o antrenez. Are un potential urias si poate reveni pe primul loc in lume si sa ramana mult timp acolo", a completat aceasta.Halep este pregatita in momentul de fata de doi antrenori, Darren Cahill si Artemon Apostu Afremov.M.D.