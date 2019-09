Reactii din presa internationala dupa abandonul Simonei Halep de la Wuhan

Ziare.

com

Tenismena noastra a fost fortata sa abandoneze din cauza unei accidentari la spate, iar jucatoarea din Kazahstan a avansat, in premiera, in faza sferturilor de finala a unui turneu din categoria Premier 5."Elena Rybakina a ajuns in sferturi la Wuhan dupa ce Simona Halep s-a retras. La 5-4 pentru Rybakina, campioana de la Wimbledon a acuzat o problema la spate. Asteptam acum mai multe detalii despre gravitatea accidentarii" -"Simona Halep s-a retras din cauza unei accidentari la spate, iar campioana de la Bucuresti avanseaza in premiera in sferturile unui turneu din categoria Premier 5" -"Din nefericire, Simona Halep a fost fortata sa se retraga, iar Elena Rybakina, beneficiara a unui wildcard, avanseaza in sferturi" -Vezi si:Simona Halep a abandonat in primul set al meciului cu Elena Rybakina, la scorul de 4-5.Saptamana viitoare, tenismena care va implini 28 de ani peste doua zile e programata sa participe la turneul de la Beijing.I.G.