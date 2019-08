Reactii din presa internationala dupa calificarea en-fanfare a Simonei Halep in sferturile de finala de la Rogers Cup

Ziare.

Jurnalistii straini au remarcat usurinta cu care Simona Halep a invins-o pe veterana sportiva din Rusia.Dar iata cateva reactii aparute in presa internationala dupa succesul de joi noaptea al Simonei:"Simona Halep s-a calificat cu usurinta intre primele opt tenismene la Toronto"-"Halep, fosta numar 1 in clasamentul WTA, a avut nevoie de doar 67 de minute pentru a trece de jucatoarea rusa, ajunsa pe locul 198 in ierarhia mondiala" -"La primul turneu dupa succesul in fata Serenei Williams la Wimbledon, Simona a invins-o pe Svetlana Kuznetsova cu 6-2, 6-1" -"Favorita numarul 4 a pierdut doar patru game-uri in meciul cu Kuznetsova si a ajuns din nou in sferturi la Toronto" -6-2, 6-1 a fost scorul intalnirii dintre Simona Halep si Svetlana Kuznetsova, din optimile de finala de la Rogers Cup.In sferturile de finala ale turneului din Canada, tenismena romana o va infrunta, sambata dimineata, pe cehoaica Marie Bouzkova."Sfertul" dintre Simona Halep si Marie Bouzkova va avea loc sambata dimineata, in jurul orei 04:00 - ora Romaniei.Simona Halep a castigat editia de anul trecut a Rogers Cup dupa o finala cu Sloane Stephens.I.G.