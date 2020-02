Reactii din presa internationala dupa victoria Simonei Halep de la Dubai

Ziare.

com

Jurnalistii straini scot in evidenta ca ultimul act al turneului din Emiratele Arabe Unite a fost foarte echilibrat."Simona castiga cel de-al 20-lea titlu din cariera dupa o finala intensa cu starul in devenire Elena Rybakina. Cap de serie numarul 1, Simona s-a luptat din greu pentru a castiga la Dubai, dupa aproape doua ore si jumatate" -"Simona Halep a castigat primul titlu de dupa Wimbledon. Halep a avut mult de muncit pentru a o invinge pe mult mai tanara Elena Rybakina" -"Romanca Simona Halep a castigat pentru a doua oara in cariera turneul de la Dubai. Halep a reusit o revenire meritorie si si-a asigurat cel de-al 20-lea titlu in circuitul WTA" -"Simona si-a ridicat nivelul de joc dupa ce a pierdut primul set si a castigat turneul de la Dubai la tie-break in setul decisiv" -Simona Halep a castigat, sambata seara, turneul de la Dubai, dupa o finala complicata cu Elena Rybakina.Tenismena noastra, cap de serie numarul 1 la turneul din Emiratele Arabe Unite, s-a impus in trei seturi, scor 3-6, 6-3, 7-6 (5).Doua ore si jumatate a durat finala dintre Simona Halep si Elena Rybakina.I.G.