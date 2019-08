Rezultatele complete inregistrate in sferturi si programul semifinalelor de la Rogers Cup

Ziare.

Cele patru sferturi de finala au consemnat tot atatea rezultate neasteptate.Dar iata rezultatele inregistrate in sferturi la Rogers Cup 2019:- Elina Svitolina (fav.6) 7-6 (2), 6-4Karolina Pliskova (fav.3) -0-6, 6-2, 4-6- Simona Halep (fav.4) 6-4 ret.- Naomi Osaka (fav.2) 6-3, 6-4Sambata sunt programate semifinalele turneului de la Toronto, dupa cum urmeaza:ora 20:00 Sofia Kenin vs Bianca Andreescuora 01:00 Marie Bouzkova vs Serena WilliamsFinala turneului va avea loc duminica seara.I.G.