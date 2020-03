Sam Smith spune ca WTA a comis cea mai mare nedreptate din istoria tenisului: Simona Halep, data exemplu

Ziare.

Dupa ce WTA a hotarat sa le permita jucatoarelor sa primeasca sfaturi din partea antrenorilor direct din tribune, Sam Smith a avut o reactie vehementa.Ea a afirmat ca i se pare complet incorecta aceasta schimbare si spune ca jucatoarele mai slab cotate sunt dezavantajate. Pentru a argumenta, ea a dat exemplu relatia dintre Simona Halep si Darren Cahill "Mi se pare ca au luat-o intr-o directie complet gresita! Sunt pana la moarte impotriva ei! Cred ca este cea mai proasta decizie din istoria tenisului feminin. Este complet incorect!Ce facem cand Simona Halep isi permite un antrenor de top precum Darren Cahill, care ii castiga meciurile in mod regulat in circuit, iar ea da peste o jucatoare venita din calificari, care nu are banii necesari sa aiba un antrenor? Este nedrept, complet nedrept! De ce au adus asa ceva in jocul nostru?!", a spus Sam Smith la postul Channel 9.Din luna februarie, antrenorii au voie sa le dea indicatii jucatoarelor in timpul meciurilor direct din tribune.Pana in acest moment, coaching-ul din tribune era interzis de regulament si se penaliza cu avertisment sau chiar pierderea punctelor.WTA a ajuns la aceasta solutie la propunerea lui Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, dupa incidentele din finala US Open 2018, cand americanca a fost penalizata pentru ca primea sfaturi neregulamentare.C.S.