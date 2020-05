Saptamana dedicata Simonei Halep la Eurosport: Iata programul meciurilor

Ziare.

"Player's Cut" este o noua emisiune exclusiva Eurosport care prezinta viata si cariera celor mai talentati jucatori de tenis, in fiecare saptamana.Luni seara, emisiunea debuteaza cu dubla castigatoare de Grand Slam si va trece in revista cele mai intense meciuri din cariera sa de pana acum.De-a lungul saptamanii vor fi transmise opinii si comentarii exclusive ale Simonei cu privire la meciurile ce urmeaza sa fie difuzate.Eurosport va redifuza unele dintre cele mai bune 11 meciuri ale jucatoarei, va gazdui o editie speciala a vodcastului Tennis Legends, in care Simona Halep li se alatura lui Mats Wilander, Boris Becker si Justine Henin, si va oferi o analiza cuprinzatoare a loviturilor sale, alaturi de interviuri cu persoanele care o cunosc cel mai bine pe campioana de la Wimbledon.Programul meciurilor Simonei Halep difuzate de Eurosport 1:Halep - Maria Sarapova, finala de la Roland Garros 2014Halep - Karolina Pliskova, semifinale Roland Garros 2017Halep - Jelena Ostapenko, finala Roland Garros 2017Halep - Angelique Kerber, sfert de finala Roland Garros 2017Halep - Garbine Muguruza, semifinale Roland Garros 2018Halep - Sloane Stephens, finala Roland Garros 2018Halep - Angelique Keber, semifinale Australian Open 2018Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open 2018Halep - Elina Svitolina, semifinale Wimbledon 2019Halep - Serena Williams, finala Wimbledon 2019Halep - Kaia Kanepi, turul 1 Australian Open 2019Halep - Serena Williams, turul 4 Australian Open 2019Halep - Victoria Azarenka, sfert de finala US Open 2015