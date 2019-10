Sara Errani a ingropat securea razboiului cu Simona Halep

Ziare.

Sara Errani a fost principala contestatara a Simonei in circuitul feminin si a contrat-o de mai multe ori, in special pentru faptul ca se retragea de la anumite turnee."Cred ca WTA trebuie sa gaseasca o cale pentru a rezolva asta. Noi, jucatoarele, trebuie sa avem mai mult respect fata de turnee si pentru oamenii care vin sa ne vada. Da, se poate intampla. Se poate intampla sa te doara un picior. Se poate, da. Dar se intampla tot timpul, de prea multe ori! De aceea, WTA trebuie sa gaseasca o solutie si sa intervina", a spus Sara Errani in 2016 despre Simona Halep.Intr-o alta luare de pozitie, Errani a fost si mai directa: "Cate tablouri are de gand sa mai strice?"La trei ani distanta, Errani a ajuns in afara top 200 WTA dupa ce a fost suspendata pentru dopaj si si-a schimbat parerea despre sportiva noastra.Acum, italianca afirma ca Simona este jucatoarea sa preferata din circuit."Imi place sa le urmaresc pe Carla Suarez Navarro si Simona Halep deoarece mizeaza mult pe strategie. Celelalte jucatoare fac mai multe lovituri castigatoare, da, dar eu prefer sa vad mai multa tactica si nu puncte castigate prin serviciu", a afirmat Errani pentru Ubitennis In varsta de 32 de ani, Sara Errani a ajuns pe locul 240 WTA, desi in trecut a fost o tenismena de top 10.Cariera sa s-a prabusit insa dupa suspendarea pentru dopaj.C.S.