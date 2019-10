Se cunoaste ora de start a partidei pe care Simona Halep o va disputa la debutul Turneului Campioanelor cu Bianca Andreescu

Ziare.

Un debut suta la suta romanesc am putea spune in China, caci Simona Halep o va intalni la start pe Bianca Andreescu , sportiva cu parinti romani, dar care acum din pacate reprezinta Canada, proaspata campioana de la US Open Astfel, organizatorii din China au anuntat faptul ca meciul Halep - Andreescu va avea loc luni la ora 14. El va fi LIVE text pe site-ul nostru Ziare.com si va fi televizat pe DigiSport.De asemenea, tot luni, in Grupa Violet, va avea loc meciul Pliskova - Svitolina, incepand cu ora 12.30, de asemenea LIVE pe Ziare.com si televizat pe DigiSport.Reamintim faptul ca Turneul Campioanelor a inceput deja de duminica, fiind chiar acum in desfasurare partida de debut dintre Osaka si Kvitova, LIVE pe Ziare.com pe linkul de mai jos:Competitia din China este dotata cu premii totale de 14 milioane de dolari, iar castigatoarea poate incasa un premiu record pentru tenisul feminin mondial, 4,75 milioane de dolari!Citeste si:Meciul dintre Halep si Andreescu va fi primul intre cele doua in circuitul WTA