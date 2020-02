Se joaca pe bani grei: Miza financiara a meciului Simona Halep - Jennifer Brady

Ziare.

com

Invingatoarea acestei partide isi va asigura un cec in valoare de 372.200 de dolari, conform grilei de premiere.In schimb, invinsa va ramane cu un cec in valoare de 198.830 de dolari. Castigatoarea turneului de la Dubai va pleca acasa cu un cec in valoare de 696.860 de dolari.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Dubai dupa ce a invins-o pe Aryna Sabalenka (13 WTA ) cu 3-6, 6-2, 6-2.In semifinale, Simona o va intalni pe americanca Jennifer Brady, aflata pe locul 52 in clasamentul WTA Partida are loc vineri, de la ora 17:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Simona Halep a castigat ambele intalniri precedente avute cu Jennifer Brady, la Rogers Cup 2019 si Australian Open 2020.C.S.