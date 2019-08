Serena Williams, intrebata despre progresul Simonei Halep - raspunsul americancei

Ziare.

Serena a fost intrebata despre progresul facut de Simona Halep, comparativ cu meciul dintre cele doua de la Australian Open 2019, insa a avut destul de expeditiva cand a auzit."Simona a jucat mai bine la Wimbledon si eu mai prost. A fost jucatoarea mai buna in acea zi", a fost raspunsul sec al Serenei la intrebarea despre Simona Halep.Amintim ca Simona Halep i-a predat o lectie de tenis Serenei Williams in finala de la Wimbledon , pe care a castigat-o cu 6-2, 6-2.La finalul acelui meci, Serena a spus ca s-a simtit precum o caprioara in fata masinii.Simona si Serena s-ar putea reintalni in circuit cu ocazia turneului de la Rogers Cup, din aceasta saptamana.C.S.