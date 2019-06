Daniela Hantuchova: Simona Halep este cea mai dura adversara de infruntat din circuit

Ziare.

com

Hantuchova, prezenta la Cluj, a pierdut partida de simplu cu scorul de 4-1 in favoarea Simonei Halep, ea fiind prezenta acum in lumea tenisului doar in postura de comentator TV, dupa retragerea din activitate."Cand eram inca pe circuit, sa ma antrenez cu ea, sa joc impotriva ei era ceva fabulos, pentru ca aveam atata respect pentru jocul ei. Cred ca are o profunzime incredibila in joc si este o jucatoare incredibila, nu doar pe teren, ci si in afara lui. Este cea pe care o respect cel mai mult in acest moment. Iar cand vine vorba de meciuri , tin minte, clar, ca am comentat acel meci al ei cu Kerber de la Australian Open (n.r.: semifinala din 2018, castigata de Simona cu 9-7 in decisiv) . A fost cel mai strans meci pe care l-am vazut", rememora sportiva slovaca intr-un interviu pentru cei de la ProSport Intrebata de jurnalisti ce sfat i-ar da Simonei in vederea partidelor de dublu mixt, avand in vedere ca Simona se pregateste pentru JO 2020, acolo unde va face pereche alaturi de Horia Tecau , Hantuchova puncta: "Trebuie sa se bucure de acea experienta Stie exact ce sa faca. Eu m-am simtit mereu bine sa joc impotriva baietilor. Pentru mine nu era satisfactie mai mare decat momentul acela cand reuseam sa returnez serviciul unuia dintre ei. Mereu m-am simtit bine, era placut sa am si un jucator de aceeasi parte a fileului alaturi de mine, sa impart experienta cu el, pentru ca lucrurile erau astfel mult mai relaxante. Pe mine acele meciuri m-au ajutat intotdeauna si pentru simplu, asa ca va fi o experienta foarte buna pentru ea, sunt sigura", puncta sportiva care a reusit sa castige toate cele 4 trofee de Mare Slem la dublu mixt, performanta atat de rara.4-0 pentru Simona Halep este bilantul meciurilor directe cu Daniela Hantuchova, care concluziona despre sportiva noastra: "Acum, Simona este cea mai dura adversara de infruntat in circuitul WTA . De departe. Cu siguranta as pune-o in top cinci intre cele mai dificile adversare pe care le-am infruntat. Nu stiu sigur pe ce loc, dar trebuie sa o mentionez pe Lindsay Davenport, pe Jennifer Capriati - oh, ce greu era sa joci impotriva ei! Era greu sa joci cu Justine Henin si Kim Clijsters , iar la egalitate cu ele este Simona. Evident, mai era si Serena...", incheia acest interviu Daniela, fostul loc 5 WTA in 2003.Cea mai buna performanta a slovacei la un turneu de Mare Slem, la simplu, este semifinala din 2008 de la Australian Open Simona Halep va incepe pregatirea acum pentru sezonul de iarba, acolo unde va evolua mai intai la Eastbourne si apoi la Wimbledon Pe locul 8 WTA a cazut acum sportiva nascuta la Constanta, dupa parcursul de la Roland Garros , unde nu si-a aparat marele trofeu cucerit acum un an.Citeste si:D.A.