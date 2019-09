"Simona Halep a abandonat in optimi la Wuhan"

Simona Halep - Elena Rybakina 4-5, 0-0

Tenismena noastra a acuzat o problema la spate si s-a vazut fortata sa abandoneze la scorul de 4-5.La prima intalnire directa cu jucatoarea din Kazahstan, campioana de la Wimbledon a aratat un joc solid pana la scorul de 4-2. Din acel moment, insa, Simona a disparut din joc.Dupa trei game-uri consecutive ale Eleney Rybakina, sportiva care va implini 28 de ani peste doua zile a solicitat interventia fizioterapeutului, acuzand dureri in zona lombara.A revenit pe teren pentru a servi la scorul de 4-5, insa durerile au impiedicat-o sa mai continue.Pentru prezenta in "optimi" la Wuhan, Simona va fi recompensata cu 29.695 de dolari si 105 puncte in clasamentul WTA.De partea cealalta, Elena Rybakina o va intalni in runda urmatoare pe castigatoarea partidei dintre Aryna Sabalenka si Kiki Bertens.*apasati tasta refresh (F5)/pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginii06:49 - Tenismena noastra solicita interventia fizioterapeutului, acuzand dureri la spate.06:49 - Trei game-uri consecutive reusite de Rybakina, iar Simona urmeaza sa serveasca pentru a ramane in acest prim set.06:43 - Jucatoarea in varsta de doar 20 de ani nu renunta, insa, si reuseste sa egaleze la 4.06:33 - Sportiva noastra isi consolideaza breakul si se distanteaza la 4-2.06:28 - Un nou break izbutit de Simona, care preia din noua conducerea.06:23 - Rebreak la 0 reusit de sportiva din Kazahstan.06:20 - Break facut de tenismena noastra.06:16 - Simona isi face serviciul si egaleaza la 1.06:13 - Rybakina castiga primul game al meciului.Partida se desfasoara pe terenul central si e televizata de Digi Sport 2.E prima intalnire directa intre Simona Halep (locul 6 WTA) si Elena Rybakina (locul 50 WTA.Turneul de la Wuhan, dotat cu premii in valoare totala de 2,8 milioane de dolari, se desfasoara in perioada 22-28 septembrie.