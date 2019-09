Simona Halep a abandonat si in proba de dublu de la Wuhan

Ziare.

Tenismena noastra urma sa le intalneasca astazi, alaturi de Raluca Olaru, pe favoritele numarul 8, rusoaica Veronika Kudermetova si chinezoaica Duan Yingying.Din cauza accidentarii suferite la spate in timpul meciului cu Elena Rybakina, Simona a anuntat, insa, ca nu poate disputa acest joc.Astfel, Veronika Kudermetova si Duan Yingying avanseaza in sferturi fara sa joace.Simona Halep a abandonat in primul set al meciului cu Elena Rybakina, la scorul de 4-5, din cauza unor dureri la spate.Saptamana viitoare, constanteanca e programata sa participe la turneul de la Beijing.I.G.