Simona Halep a aflat ce loc va ocupa in clasamentul WTA

Sportiva noastra va ramane pe locul 6 in ierarhia WTA , dupa ce Naomi Osaka a reusit sa castige doua meciuri intr-o zi si s-a calificat in finala competitiei din Japonia.In cazul in care Osaka ar fi ajuns cel mult in semifinale, Simona ar fi urcat pe locul 5 in clasamentul WTA.In momentul de fata, Simona are 4.803 puncte, in timp ce Naomi Osaka a ajuns la 4.846 de puncte. Nipona poate ajunge la 5.011 puncte daca va castiga turneul de la Osaka.Amintim ca Simona a iesit din top 5 WTA in urma eliminarii din turul 2 de la US Open Sportiva noastra va reveni saptamana viitoare in circuit, in turneul de la Wuhan.C.S.