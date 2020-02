Simona Halep a aflat ce loc va ocupa in clasamentul WTA indiferent ce va face la Dubai

Ziare.

Sportiva noastra se va afla in continuare pe locul 2 in ierarhia mondiala si saptamana viitoare.Nicio jucatoare nu o poate intrece pe saptamana aceasta, indiferent de rezultate. In plus, distanta fata de primul loc este prea mare si Simona nu poate urca.In cel mai prost scenariu, in care Simona va fi eliminata in optimile de finala, romanca va ramane cu 5.607 puncte WTA , iar Karolina Pliskova , ocupanta locului 3, va acumula 5.570 de puncte in cazul in care va castiga turneul.In schimb, intr-un scenariu fericit, Simona va avea 6.076 de puncte in cazul in care va castiga turneul de la Dubai si va mai recupera din distanta fata de Ashleigh Barty , care are 8.367 de puncte WTA.Sportiva noastra va debuta la Dubai direct in optimi si o va intalni pe Ons Jabeur, jucatoare de pe locul 45 WTA.Singura intalnire dintre Simona si Jabeur a avut loc in 2018, la Beijing, cand sportiva noastra s-a retras dupa ce a pierdut primul set cu 6-1.Partida din optimile de finala de la Dubai va avea loc miercuri, la o ora ce nu a fost stabilita inca de organizatori.Anul trecut, Simona s-a oprit in sferturile de finala de la Dubai, fiind invinsa de elvetianca Belinda Bencic.C.S.