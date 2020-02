Simona Halep a aflat ora de start a debutului sau in cadrul turneului WTA de la Dubai

Ziare.

Halep si Goerges au mai facut pereche si anul trecut la Doha , iar acum in turul I le vor intalni pe Ninomiya M. / Yang Z. (Japonia / China). Partida va incepe la ora Romaniei 13.30.Jocul va fi televizat pe DigiSport.In proba de simplu, romanca are bye in primul tur, iar in faza secunda va da piept cu invingatoarea partidei Riske - Jabeur, meci care are loc luni dupa ora 13.30, de asemenea.Goerges a fost eliminata duminica in turul secund al calificarilor de catre o alta romanca, Sorana Cirstea , 69 WTA, dupa 7-6 in tiebreakul setului 3.Daca Halep si Goerges trec de primul tur, vor intalni in runda secunda pe favoritele 3 Melichar si Xu.Intreg turneul de la Dubai este televizat pe DigiSport.