Simona Halep a anuntat cine e persoana pe care nu o va demite niciodata

Ziare.

com

Cunoscuta pentru numeroasele schimbari pe care le face in echipa sa, Simona vrea sa ramana toata cariera alaturi de managerul Virginia Ruzici."Este managerul meu de 10-11 ani si vreau sa ramana alaturi de mine paana la finalul carierei", a spus Simona la TVR 1.Colaborarea dintre Simona si Virginia Ruzici a inceput dupa ce sportiva a castigat titlul de campioana la junioare, la Roland Garros In ultimii ani, rolul Virginiei Ruzici s-a diminuat insa, dupa ce in preajma Simonei si-a facut aparitia si Ion Tiriac Virginia Ruzici a castigat titlul de campioana la Roland Garros si a ajutat-o pe Simona sa obtina cateva contracte de sponsorizare.C.S.