Simona Halep a anuntat noul sau obiectiv major, dupa parcursul dezamagitor de la Roland Garros

"Este obiectivul principal Olimpiada, sper sa fiu sanatoasa, sa fiu in forma si sa fiu apta de joc. Mi-as dori tare mult o medalie si cred ca daca o sa reusesc acest lucru o sa ma implinesc cu totul in cariera sportiva", a mentionat jucatoarea de tenis.Simona Halep, Marius Copil , Fabio Fognini si Daniela Hantuchova vor sustine, sambata, meciuri demonstrative, la BT Arena Cluj, in cadrul Sports Festival.Organizatorii anunta si alte momente speciale, la demonstrativ urmand sa asiste si fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill La editia a doua a Sports Festival, timp de patru zile (13-16 iunie), peste 30 de sporturi sunt expuse in fata publicului pentru a le descoperi, a participa la competitii sportive sau pentru a se bucura de sport de calitate in demonstratii oferite de campioni mondiali.''Misiunea noastra este sa aducem impreuna, o data pe an, industria sportului romanesc si international in cadrul unui eveniment unic, gandit sa ofere oportunitati exceptionale pentru industrie si pentru publicul larg'', mentioneaza organizatorii.