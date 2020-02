"Simona Halep a castigat dramatic finala turneului de la Dubai"

Simona Halep - Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6 (5)

Simona Halep strikes back.



Grueling work from Halep on the baseline but after seeing a 4-1 lead disappear, she breaks late and serves out a 6-3 second set.



Going three! Great striking in this @DDFTennis final. - WTA Insider (@WTA_insider) February 22, 2020

Simona Halep puts in a handful of errors at 2-3, 40-15 to hand Elena Rybakina a break and the 20yo serves out the set after saving two break points in the final game, 6-3.



Rybakina has not lost a match after winning the 1st set this year. #DDFTennis - WTA Insider (@WTA_insider) February 22, 2020

Tenismena noastra, cap de serie numarul 1 la turneul din Emiratele Arabe Unite, s-a impus in trei seturi, scor 3-6, 6-3, 7-6 (5).Doua ore si 28 de minute a durat finala dintre Simona Halep si Elena Rybakina.Asa cum ne-a obisnuit la turneul de la Dubai, sportiva aflata pe locul 2 in ierarhia WTA a turat mai greu motoarele si primul set a mers in contul tenismenei aflata la cea de-a patra finala din acest an.Dupa un dialog cu Artemon Apostu-Efremov si cu o alta motivatie, Simona si-a crescut mult nivelul jocului in setul doi, in timp ce serviciul Rybakinei n-a mai functionat la fel de bine ca-n primul act. Simona s-a impus cu 6-3, astfel ca finala mergea in decisiv.Simona si Elena au continuat sa ofere un tenis de mare calitate si numai tie-breakul a putut sa le desparta. Fostul lider WTA nu s-a pierdut in momentele importante si a reusit sa castige cel de-al 20-lea turneu din cariera.Pentru Elena Rybakina e cea de-a treia finala pierduta in acest an, insa forma aratata de jucatoarea in varsta de 20 de ani e de-a dreptul impresionanta.696.800 de dolari va primi Simona Halep pentru victoria de la Dubai.Vezi si: Prima reactie oferita de Simona Halep dupa ce a castigat turneul de la Dubai - 6-5 pentru Simona, care are minge de meci pe serviciul adversarei.- 5-4 pentru Rybakina cand s-au disputat 9 mingi din tie-brea;- 3-3 scorul dupa 6 puncte din tie-break;- 2-1 pentru Simona dupa primele trei mingi din tie-break;19:31 - Rebreak Elena Rybakina si finala va fi decisa la tie-break.19:24 - Simona face breakul si va servi pentru a castiga turneul.19:18 - Simona nu-si pierde concentrarea intr-un game complicat si setul intra "in prelungiri".19:13 - Rybakina face game-ul, iar Simona va servi pentru a ramane in meci.19:10 - Simona serveste bine si suntem din nou la egalitate.19:05 - Rybakina isi castiga serviciul si echilibrul se mentine in acest set decisiv.19:01 - Simona revine si egaleaza la 3.18:57 - Rebreak al Simonei, care cere interventia antrenorului.18:54 - Doua duble greseli comise de Simona, iar Rybakina reuseste breakul.18:49 - Game Elena Rybakina, care cere un on-court coaching.18:43 - Egal la 1 dupa primele doua game-uri din acest set III.18:39 - Rybakina face primul game din setul decisiv.18:31 - Sportiva noastra profita de cea de-a patra minge de break si urmeaza sa serveasca pentru a castiga setul doi.18:19 - Simona isi pierde serviciul la 0 si cere interventia antrnenorului Artemon Apostu-Efremov.18:18 - Simona are doua mingi de break si de 5-1, insa jucatoarea din Kazahstan revine si se apropie la doar doua game-uri.18:11 - Tenismena noastra isi consolideaza breakul si se distanteaza la 4-1.18:06 - Break la 0 reusit de Simona.18:03 - Game Simona, care arata un joc mai solid in acest debut de set II.18:00 - Elena Rybakina continua sa serveasca bine si egaleaza la 1.17:56 - Simona salveaza o minge de break si castiga primul game din setul doi.Simona il cheama pe Artemon Apostu-Efremov pentru cateva sfaturi. Printre altele, antrenorul i-a transmis sa fie mai linistita.17:42 - Game la 0 izbutit de tenismena noastra.17:39 - Jucatoarea din Kazahstan serveste de-a dreptul impresionant, iar Simona urmeaza sa serveasca pentru a ramane in primul set.17:37 - Break reusit de Elena Rybakina, care se distanteaza la 4-2.17:31 - Un nou game castigat cu usurinta pe propriul serviciu de jucatoarea din Kazahstan.17:28 - Tenismena noastra isi castiga serviciul.17:24 - Rybakina serveste bine si isi castiga fara emotii serviciul.17:21 - Simona salveaza o minge de break si apoi egaleaza la 1.Citeste si: Elena Rybakina, intr-o forma uimitoare: Rezultatele impresionante obtinute de tenismena din Kazahstan in acest an 17:15 - Rybakina castiga pe propriul serviciu primul game al meciului.Vezi: Simona Halep s-a retras de la Doha ora 17:13 - A inceput finala dintre Halep si Rybakina!Finala va fi televizata in direct de Digi Sport 1.Cele doua finaliste s-au mai intalnit o singura data pana acum, anul trecut, la Wuhan, cand Simona s-a vazut nevoita sa abandoneze in primul set, la scorul de 4-5.Pana in finala, cele doua au trecut de:turul I: byeturul II: 1-6, 6-2, 7-6 (7) cu Ons Jabeur;sferturi: 3-6, 6-2, 6-2 cu Aryna Sabalenka;semifinale: 6-2, 6-0 cu Jennifer Brady.turul I: 6-7 (2), 6-3, 6-3 cu Sofia Kenin;turul II: 6-3, 6-3 cu Katerina Siniakova;sferturi: 7-6 (1), 6-3 cu Karolina Pliskova;semifinale: 7-6 (5), 7-6 (2) cu Petra Martic.2,6 milioane de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Dubai.