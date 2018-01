Simona Halep a castigat turneul de la Shenzhen, dupa o finala invizibila

Simona Halep - Katerina Siniakova 6-1, 2-6, 6-0

A great performance from Halep! She wins the Shenzhen Open 2018 singles title! Congratulations Simona!! (6-1, 2-6, 6-0) - Shenzhen Open (@ShenzhenOpenWTA) January 6, 2018

Going three @ShenzhenOpenWTA!



Siniakova breaks Halep three times in the second set to take it 6-2. - WTA Insider (@WTA_insider) January 6, 2018

The world no.1 breaks back! Siniakova is a little bit frustrated 👀 (6-1, 2-3) - Shenzhen Open (@ShenzhenOpenWTA) January 6, 2018

Halep is looking unstoppable on serve. She takes the first set comfortably. (6-1) - Shenzhen Open (@ShenzhenOpenWTA) January 6, 2018

Players are on court. We are starting soon 🎾🎾 pic.twitter.com/4A146hVUEM - Shenzhen Open (@ShenzhenOpenWTA) January 6, 2018

Due to limitations of broadcasting rights, we are not allowed to stream the match online. - Shenzhen Open (@ShenzhenOpenWTA) January 6, 2018

Unfortunately, the @ShenzhenOpenWTA final has been moved indoors due to the rain and future forecast. - WTA (@WTA) January 6, 2018

Singles Final Not Before 3.30pm #ShenzhenOpen - Shenzhen Open (@ShenzhenOpenWTA) January 6, 2018

Our court services team are out to keep the courts dry! #ShenzhenOpen pic.twitter.com/eDh5rpR0Uq - Shenzhen Open (@ShenzhenOpenWTA) January 6, 2018

Ziare.

com

Reprezentanta noastra s-a impus in trei seturi, scor 6-1, 2-6, 6-0, la capatul unei partide ce a durat o ora si 13 minute.Finala de la Shenzhen va ramane in istorie dupa ce, din cauza vremii nefavorabile, organizatorii turneului au decis sa mute partida intr-o sala fara tribune si fara conditii pentru televizare.Astfel, finala dintre Simona Halep si Katerina Siniakova (locul 47 WTA) s-a disputat fara spectatori si nu a fost transmisa in direct la TV!Dupa aproximativ 5 ore de asteptare, ultimul act al turneului din China a inceput, dar toate informatiile le-am primit prin intermediul Twitter-ului sau al site-urilor livescore. Asadar, prestatia Simonei o putem comenta doar uitandu-ne peste scor.Doar 22 de minute a durat primul set, unul la discretia reprezentantei noastre, care si l-a adjucat cu 6-1.Setul doi a inceput mai echilibrat, iar tenismena din Cehia, castigatoare anul trecut la Shenzhen, a dat semne de revenire si chiar a reusit sa face 3 breakuri pentru un 6-2, cu care a impins finala in setul decisiv.Ultimul set al finalei inedite de la Shenzhen n-a avut istoric. Ocupanta primului loc in ierarhia WTA a naucit-o pe Siniakova si s-a impus la 0, castigand cel de-al doilea titlu din cariera in China, dupa cel din 2015, si razbunand astfel infrangerea suferita la editia de anul trecut in fata cehoaicei, in turul II.Dupa castigarea turneului, Simona va fi recompensata cu un cec in valoare de 163.260 de dolari si 280 de puncte WTA, in timp ce finalista se va trebui sa se multumeasca cu 81.251 dolari si 180 de puncte WTA.Ziua nu se incheie insa aici pentru Simona Halep si Katerina Siniakova, cele doua urmand sa se intalneasca si in finala de dublu, programata sa se dispute tot sambata si in aceleasi conditii.13:52 - Inca un break si Simona va servi pentru castigarea finalei de la Shenzhen.13:50 - Game Simona si scorul devine 4-0 in favoarea sportivei noastre in acest set III.13:47 - Break la 0 reusit de Simona Halep.13:44 - 2-0 dupa ce ocupanta primului loc in ierarhia WTA isi face serviciul.13:39 - Simona Halep incepe in forta setul decisiv si reuseste breakul.13:36 - Katerina Siniakova serveste prima in setul III.13:31 - Un nou game bun reusit de Siniakova, la doar un pas acum de castigarea setului II.13:29 - Inca un break! Siniakova castiga din nou pe serviciul Simonei si are 4-2 in setul doi.13:24 - Rebreak reusit de sportiva noastra.13:22 - Tenismena aflata pe locul 47 WTA face breakul.13:17 - Siniakova isi face serviciul si conduce cu 2-1 in setul secund.13:15 - Simona egaleaza rapid la 1.13:13 - Cehoaica castiga primul game al setului doi.13:11 - Katerina Siniakova serveste prima in acest set II.13:05 - Break pentru Simona, care va servi pentru castigarea primului set.13:01 - Un nou game in contul Simonei si reprezentanta noastra se desprinde la 4-1.12:57 - Break la 0 reusit de Simona.12:54 - Game castigat cu usurinta de Simona Halep.12:52 - Tenismena noastra are doua mingi de break, dar Siniakova revine si egaleaza la 1.12:46 - Simona isi face serviciul si castiga primul game al finalei.Conform specialistilor, jocul il sala e mai rapid si le avantajeaza pe jucatoarele mai puternice.12:43 - Simona Halep serveste prima.ora 12:43 -... cu o interziere de 4 ore si 40 de minute!ora 12:36 - Asa arata sala in care se va disputa finala turneului de la Shenzhen, care va incepe in cateva minute:ora 12:30 - Chinezii se joaca cu nervii nostri. Au mutat din nou ora de start a partidei, pentru 12:40.ora 12:28 - Din pacate, din cauza situatiei cu care ne confruntam, putem sa va tinem la curent doar cu evolutia scorului.ora 12:23 - Casele de pariuri o dau favorita certa pe Simona Halep, care are cota 1,22 la victorie, in timp ce o victorie a adversarei din Cehia are cota 4.00.ora 12:00 - Partida chiar nu se vede nicaieri!ora 11:47 - Finala va incepe in jurul orei 12:00.ora 11:40 - Noi amanunte: Sala de la Shenzhen nu are conditii care sa permita filmarea meciului si nici macar tribune!!! Asadara, cele doua finale se vor juca fara spectatori si fara a fi transmise in direct la TV!!!ora 11:35 - In clipa de fata nu stim mai multe detalii. Ramaneti alaturi pentru noutati.ora 11:00 - Ploua in continuare la Shenzhen, iar finala nu va incepe nici la ora 11:00.ora 10:45 - Vremea continua sa fie capricioasa, iar startul finalei va fi amanat din nou.Ploaia nu o impiedica insa pe Simona Halep sa se bucure de tenis.Din pacate, din cauza conditiilor meteorologice, finala sufera o noua amanare si nu va incepe mai devreme de ora 10:45.O noua amanare: Finala nu va incepe mai devreme de ora 10:00.Organizatorii turneului de la Shenzhen anunta o noua amanare a finalei din cauza ploii, pentru ora 09:30.Din pacate, la Shenzhen ploua si startul finalei a fost amanat cu o ora.Cele doua s-au mai intalnit o singura data, anul trecut in turul II la Shenzhen, cand jucatoarea aflata pe locul 47 in clasamentul WTA s-a impus in trei seturi, cu 6-3 4-6 7-5.La TV, partida poate fi vizionata in direct pe postul Digi Sport 1.Parcursul celor doua pana in finala:turul I: 6-4, 6-1 cu Nicole Gibbs;turul II: 3-6, 6-1, 6-2 cu Ying Ying Duan;sferturi: 6-2, 6-2 cu Aryna Sabalenka;semifinale: 6-1, 6-4 cu Irina Begu.turul I: 6-1, 6-1 cu Ons Jabeur;turul II: 7-5, 6-3 cu Yafan Wang;sferturi: 6-2, 6-2 cu Kristyna Pliskova;semifinale: 6-2, 3-6, 6-3 cu Maria Sharapova.Castigatoarea va fi recompensata cu un cec in valoare de 163.260 de dolari si 280 de puncte WTA, in timp ce finalista se va trebui sa se multumeasca cu 81.251 dolari si 180 de puncte WTA.Anul trecut, Katerina Siniakova a castigat finala de la Shenzhen dupa o finala cu americanca Alison Riske.