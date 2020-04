Simona Halep a comentat lista realizata de presa din Franta despre cele mai influente persoane din tenis

Ziare.

In aceasta ierarhie, intre primii 20 de oameni ai lumii, Tiriac a fost pus pe locul 19, in timp ce australianul Cahill este clasat pe 16, el fiind omul langa care Halep a cucerit cele doua trofee de Mare Slem, Roland Garros si Wimbledon Romanca de 28 de ani spune ca nu este surprinsa de faptul ca Federer este lider in aceasta ierarhie, dar spune ca Darren Cahill ar fi meritat poate un loc mai in fata: "Nu ma surprinde acest lucru, Federer e Federer, din punctul meu de vedere e un geniu si il respect si il admir enorm. Darren e deosbit, e un om deosebit si merita acest loc. Poate daca m-as gandi mai bine ar merita sa fie mai in fata. Si domnul Tiriac care prin prezenta lui si prin tot ce a facut este un om special", a spus Halep la emisiunea Campionii DigiSport de la televiziunea DigiSport.In acelasi interviu, ea mai spune ca sunt sanse foarte mici, realist vorbind, ca in acest sezon 2020 de tenis, sa se mai dispute vreo partida:"Poate dupa ce voi termina cu tenisul o sa am un live cu toti sustinatorii mei si daca ei vor dori sa scriu ceva din tot ce am facut in anii astia, poate ma voi gandi serios, dar momentan nu", au mai fost dezvaluirile Simonei pentru postul de televiziune mai sus citat.D.A.