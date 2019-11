Simona Halep a confirmat participarea la un turneu important

Ziare.

Tenismena noastra va participa la openul dotat cu premii in valoare totala de 886.077 dolari in perioada 20-26 aprilie.Alaturi de Simona, la Stuttgart si-au mai anuntat participarea campioana en-titre, Petra Kvitova, Elina Svitolina si Belinda Bencic.Anul acesta, Simona s-a retras inaintea turneului din cauza unei accidentari suferite in semifinala de Fed Cup cu Franta.Petra Kvitova a castigat turneul dupa o finala cu estonianca Anett Kontaveit.I.G.