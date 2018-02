Simona Halep a debutat in forta la Doha

Simona Halep - Ekaterina Makarova 6-3, 6-0

Reprezentanta noastra, calificata direct in turul II, a invins-o pe rusoaica Ekaterina Makarova in doua seturi, scor 6-3, 6-0.La primul meci disputat in echipamentul celor de la Nike, Simona a oferit un joc extrem de solid si a surclasat-o pe Makarova, in fata careia pierduse ultima confruntare directa, anul trecut la Washington.De data aceasta, Makarova n-a mai avut nicio sansa, iar Simona s-a imput categoric in primul joc disputat dupa finala de la Australian Open pierduta in fata lui Caroline Wozniacki.Tenismena noastra a aratat foarte bine si din punct de vedere fizic, chiar daca inaintea meciului anunta ca se teme ca accidentarea suferita la Melbourne sa nu recidiveze.In optimile de finala, Simona o va intalni joi, la o ora ce urmeaza a fi anuntata de organizatori, pe letona Anastasija Sevastova (locul 15 WTA), care a trecut in runda a doua de Naomi Osaka, cu 6-4, 6-1.Simona Halep si Anastasija Sevastova s-au mai intalnit de 8 ori, scorul fiindu-i favorabil tenismenei noastre, cu 5-3.De altfel, Simona a castigat ultimele patru confruntari directe cu letona, 3 dintre ele in 2017.16:35 - 5-0 pentru Simona, dupa inca un break, iar constanteanca noastra va servi pentru castigarea meciului.16:28 - Simona joaca de-a dreptul incantator in aceste momente si o mai despart doar doua game-uri de castigarea jocului.16:25 - Un nou break reusit de Simona, iar scorul devine 3-0 in favoarea sportivei noastre in acest set secund.16:20 - Simona salveaza nu mai putin de 4 mingi de break si incheie invingatoare un game extrem de lung.Tot de la aceasta ora joaca si Sorana Cirstea, intr-un meci transmis, de asemenea, in direct de site-ul Ziare.com:16:12 - Inceput in forta in setul doi pentru Simona Halep, cu break la 0.16:01 - Makarova isi face serviciul, dar Simona va servi din nou pentru a inchide primul set.15:57 - Rebreak facut de Makarova.Castigatoarea acestei partide o va intalni in runda urmatoare pe letona Anastasija Sevastova (locul 15 WTA), care a trecut in runda a doua de Naomi Osaka, cu 6-4, 6-1.15:53 - Un nou break reusit de Simona, care va servi pentru castigarea primului set.15:48 - Simona continua sa serveasca excelent si pastreaza distanta fata de rusoaica.15:46 - Makarova isi face serviciul cu dificultate si castiga primul ei game.15:41 - Serviciu bun al Simonei si scorul devine 3-0.15:38 - Simona reuseste breakul si se distanteaza la 2-0.15:30 - Tenismena noastra revine de la 0-30 si isi face serviciul in acest prim game al meciului.15:27 - Simona va servi prima.Simona Halep ocupa locul 2 in ierarhia WTA, in timp ce adversara ei din Rusia se afla pe pozitia 36.Cele doua s-au mai intalnit de cinci ori in trecut, scorul fiindu-i favorabil reprezentantei noastre, cu 3-2:2013, New Haven: 6-1, 7-6 pentru Simona;2015, Australian Open: 6-4, 6-0 pentru Ekaterina;2015, Dubai: 6-3, 1-6, 7-5 pentru Simona;2016, Indian Wells: 6-2, 6-4 pentru Simona;2017, Washington: 2-6. 6-3, 1-0 ret. pentru Ekaterina.Turneul de la Doha se desfasoara pe durata acestei saptamani si e dotat cu premii in valoare totala de 3 milioane de dolari.