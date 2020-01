Simona Halep a disputat primul meci din acest an

Ziare.

Sportiva noastra a participat la un meci caritabil la Adelaide, pentru ajutorarea victimelor incendiilor din Australia.Simona a disputat un meci caritabil de dublu mixt alaturi de Juan Cabal, impotriva perechii formate din Angelique Kerber si Robert Farah.Banii stransi in acest meci vor fi donati pentru ajutarea victimelor incendiilor din Australia.Amintim ca Simona a decis deja sa doneze cate 200 de dolari de fiecare data cand il va supara pe Darren Cahill in Australia.In ce priveste meciurile oficiale, Simona va debuta marti sau miercuri la Adelaide, in turul 2, urmand sa joace fie cu Alja Tomljanovici, fie cu o jucatoare venita din calificari.C.S.